Moongipa Securities vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Moongipa Securities hat am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,93 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 115,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,61 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 747,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at