Moongipa Securities veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Moongipa Securities hat am 14.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,21 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Moongipa Securities ein EPS von 4,39 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moongipa Securities im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 101,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,36 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 675,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at