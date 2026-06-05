MoonLake Immunotherapeutics Aktie
WKN DE: A3DFA7 / ISIN: KY61559X1045
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05.06.2026 03:59:51
MoonLake Immunotherapeutics CFO Trims His Stake. Should Investors Be Concerned?
On May 11, 2026, MoonLake Immunotherapeutics (NASDAQ:MLTX) Chief Financial Officer Matthias Bodenstedt reported the sale of 13,653 common shares in an open-market transaction, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($20.02); post-transaction value based on May 11, 2026 market close ($18.84).* 1-year performance calculated using June 4, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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