MoonLake Immunotherapeutics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MoonLake Immunotherapeutics hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,93 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MoonLake Immunotherapeutics ein EPS von -1,100 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at