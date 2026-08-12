MoonLake Immunotherapeutics präsentierte Quartalsergebnisse

MoonLake Immunotherapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,84 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,870 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at