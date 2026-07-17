Moonshot AI präsentiert Kimi K3: Chinas Antwort auf OpenAI und Anthropic

KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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17.07.2026 14:58:00
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Chinas KI-Start-up Moonshot AI setzt die USA mit seinem neuen Sprachmodell unter Druck. Wie reagiert Washington und das Silicon Valley auf den Wettbewerb?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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