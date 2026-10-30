Moore Threads Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Moore Threads Technology A äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Moore Threads Technology A -0,960 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Moore Threads Technology A 1,55 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1773,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 82,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at