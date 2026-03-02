Moore Threads Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Moore Threads Technology A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,99 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -1,550 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Moore Threads Technology A 720,9 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 349,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 160,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Moore Threads Technology A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,530 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,440 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 226,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,51 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 461,27 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at