Moorim P&P hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 114,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -141,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 179,21 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moorim P&P 183,84 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at