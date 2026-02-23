23.02.2026 06:31:29

MOORIM PAPER stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MOORIM PAPER hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -391,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MOORIM PAPER ein EPS von 60,00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,78 Prozent auf 339,46 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte MOORIM PAPER 342,13 Milliarden KRW umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 382,000 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 978,00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1 266,89 Milliarden KRW – eine Minderung um 8,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1 384,38 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at

