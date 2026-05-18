MOORIM PAPER stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MOORIM PAPER hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 99,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 43,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,66 Prozent auf 307,39 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 319,08 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at