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17.11.2026 06:31:28
MOORIM PAPER: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
MOORIM PAPER hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 446,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -102,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat MOORIM PAPER im vergangenen Quartal 286,16 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MOORIM PAPER 308,15 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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