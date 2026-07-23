Morarka Finance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Morarka Finance hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,84 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,310 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5,8 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at