Morarka Finance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Morarka Finance präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 INR gegenüber 2,49 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 78,59 Prozent auf 3,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Morarka Finance 16,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at