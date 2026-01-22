Morarka Finance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Morarka Finance hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 INR je Aktie erzielt worden.

Morarka Finance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 51,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at