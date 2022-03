Morawiecki: Polen strebt keine Verteilung der Flüchtlinge an

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen beabsichtigt nach Angaben von Regierungschef Mateusz Morawiecki nicht, die aus der Ukraine aufgenommenen Flüchtlinge auf andere Länder zu verteilen. "Wir werden uns nicht um eine Verteiligung bemühen. Wenn jemand bei uns bleiben will, dann kann er bleiben, wenn jemand weiterreisen will, reist er weiter", sagte Morawiecki am Samstag am Rande des Besuchs von US-Präsident Joe Biden in Warschau. Polen verhandele derzeit mit den Staats- und Regierungschefs anderer Länder darum, wie diese die Polen dabei unterstützen könnten, den Ukrainern zu helfen, sagte Morawiecki.

Biden hatte sich in Begleitung von Morawiecki und Warschaus Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski einen Registrierungspunkt für Geflüchtete im Warschauer Nationalstadion angesehen. Die USA erwägen 100 000 Flüchtlinge bei sich aufzunehmen.

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine hat Polens Grenzschutz 2,27 Millionen Flüchtlinge gezählt, die aus dem Nachbarland eingereist sind. Es gibt derzeit keine offiziellen Angaben dazu, wie viele von ihnen in Polen geblieben und wie viele bereits in andere EU-Staaten weitergereist sind.

"Was wir heute erleben, ist vielleicht nur der erste Akkord der größten Flüchtlingskrise nach dem Zweiten Weltkrieg, einer Krise, die durch Russlands Krieg, Russlands Aggression gegen die Ukraine verursacht wurde", sagte Morawiecki weiter. Er rechne mit einem weiteren Zustrom von Flüchtlingen nach der ersten Welle./dhe/DP/men