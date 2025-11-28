Mordechai Aviv Taasiot Beniyah (1973) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mordechai Aviv Taasiot Beniyah (1973) hat am 26.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 ILS. Im Vorjahresquartal hatten 0,410 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 66,40 Prozent auf 30,6 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel hatte Mordechai Aviv Taasiot Beniyah (1973) 91,1 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at