Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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03.04.2026 18:45:00
More Bad News Is About to Hit Tesla's Earnings
Only a few years ago, offering leasing options for electric vehicles (EVs) seemed like a no-brainer for the auto industry. Leasing an EV gave consumers a way to mitigate technology risks, such as rapid battery development making a not-so-old vehicle far less efficient, and lower monthly payments, which are sitting around record highs. Leases even had a loophole that enabled the sale to qualify for the previously active $7,500 federal EV tax credit.Fast-forward to today, and a wave of those off-lease EVs actually threaten Tesla (NASDAQ: TSLA) earnings. If you're asking how, you've come to the right place. Let's dive in.Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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