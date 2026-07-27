Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
27.07.2026 23:35:00
More cracks emerge in AI-related bonds as Meta, Microsoft earnings loom
‘The money has to come from somewhere,’ says Bryce Doty at Sit, of pressure heavy AI-debt supply and the rest of the bond marketWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!