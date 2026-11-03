KFC Holdings Aktie
WKN DE: 957611 / ISIN: MYL3492OO005
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03.11.2026 14:21:41
More Customers, Smaller Bills: What's Going On at KFC and Pizza Hut in China?
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Nachrichten zu KFC Holdings (Malaysia) Bhd
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21.05.26
|HMRC vs KFC: Buying the dip (Financial Times)
Analysen zu KFC Holdings (Malaysia) Bhd
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