People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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07.09.2026 07:05:24
More funding needed to boost construction jobs for young people, housing boss says
Recent analysis showed the construction sector needs an extra 2,200 workers a year to meet demand.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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