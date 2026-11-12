Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
12.11.2026 18:15:02
More Good News for Eli Lilly Sends the Stock Even Higher
The good news keeps rolling in for Eli Lilly (NYSE:LLY), sending its shares higher at the start of the trading week.
Last week, Lilly announced that phase 3 clinical trials on its experimental GLP-1 drug retatrutide showed it is effective in reducing pain from knee osteoarthritis (OA). The trials conducted at Northwestern University showed that people taking high doses of the drug lost, on average, up to 25% of their body weight and experienced a 50% reduction in OA pain.
The two results are linked, of course, as people dealing with obesity put additional stress on their knees. The GLP-1 drug also seems to have significant anti-inflammatory effects, which is positive for the knee joint.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eli Lilly
Analysen zu Eli Lilly
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eli Lilly
|1 309,20
|0,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.