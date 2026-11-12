More Good News for Eli Lilly Sends the Stock Even Higher

The good news keeps rolling in for Eli Lilly (NYSE:LLY), sending its shares higher at the start of the trading week.

Last week, Lilly announced that phase 3 clinical trials on its experimental GLP-1 drug retatrutide showed it is effective in reducing pain from knee osteoarthritis (OA). The trials conducted at Northwestern University showed that people taking high doses of the drug lost, on average, up to 25% of their body weight and experienced a 50% reduction in OA pain.

The two results are linked, of course, as people dealing with obesity put additional stress on their knees. The GLP-1 drug also seems to have significant anti-inflammatory effects, which is positive for the knee joint.

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