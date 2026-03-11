JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

11.03.2026 10:32:00

More pain in private credit as JPMorgan reportedly tightening lending while a $33 bln fund sees heavy redemptions

The troubled private-credit industry was under further pressure after a report that JPMorgan Chase was tightening its lending criteria while a $33 billion fund was reported to have seen heavy withdrawals.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
