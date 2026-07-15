More people are reaching their 60s than ever before — and it’s an incredible investing opportunity

People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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15.07.2026 17:57:00
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The world is getting older. Here’s how that’s going to change things.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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