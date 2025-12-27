Discover Financial Services Aktie
WKN DE: A0MUES / ISIN: US2547091080
|
27.12.2025 11:01:04
More Student Loan Borrowers Are Shedding Debts in Bankruptcy
A new study suggests that distressed borrowers using a simpler bankruptcy process are succeeding — and that more people like them should try.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!