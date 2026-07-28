Slam a Aktie
ISIN: KYG8210L1133
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28.07.2026 09:09:41
More Than $1 Trillion Wiped Out as China Chip Fears Slam Nvidia, SK Hynix, Micron and Memory Stocks: ETFs to Watch
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