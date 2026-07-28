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Slam a Aktie

Slam a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: KYG8210L1133

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28.07.2026 09:09:41

More Than $1 Trillion Wiped Out as China Chip Fears Slam Nvidia, SK Hynix, Micron and Memory Stocks: ETFs to Watch

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