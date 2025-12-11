Parts Aktie

Parts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CQ4X / ISIN: FR0014003MK2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.12.2025 01:01:09

More than 1 in 20 people are homeless in parts of London, charity warns

Shelter report comes as government announces new strategy to end rough sleeping and use of temporary accommodationWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Parts Holding Europe SASmehr Nachrichten