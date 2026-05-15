CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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15.05.2026 03:14:15
More than 162 million Marco Polo Marine shares change hands on plan for reverse takeover of Fuji Offset
The heavy trading also follows the group’s announcement of a 9% increase in H1 earnings to S$11.6 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Aktien in diesem Artikel
|CHANGE Inc.
|926,00
|3,23%
|Fuji Co Ltd
|2 095,00
|0,00%
|HANDS CORPORATION LTD. Registered Shs
|1 199,00
|0,00%
|Marco Polo Marine Ltd
|0,19
|3,89%
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