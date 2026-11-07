Leo Holdings Aktie
ISIN: KYG5463L1216
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07.11.2026 21:55:22
More than 40,000 gather as Pope Leo XIV celebrates Mass in Uruguay
Massive crowds have turned out for the pontiff as he celebrates the first Mass of his South America tour. A nighttime prayer vigil in Montevideo is expected to draw more than 60,000 young people.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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