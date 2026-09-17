More Than a Quarter of Nvidia's Revenue Now Comes From Customers Based in Taiwan. Should Investors Be Worried?

When investors think about who buys Nvidia's (NASDAQ:NVDA) chips, the names that come to mind tend to be American: the giant cloud platforms and the labs building artificial intelligence (AI) models. The company's latest quarterly filing offers a different answer.

During the fiscal second quarter of 2027 (the period ended July 26), $27.0 billion of Nvidia's revenue was billed to customers headquartered in Taiwan. That's 28% of the quarter's $96.2 billion total.

The line is climbing fast, too. A year earlier, it was $8.9 billion, or about 19% of revenue. Three months before the latest quarter, it was about $12 billion, or roughly 15%. So the dollar figure tripled in a year and more than doubled in a quarter -- far faster than the business as a whole grew.

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