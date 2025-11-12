Save Aktie
WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
|
12.11.2025 11:13:31
More Than Half of Holiday Tech Shoppers Are Counting on Black Friday Sales to Save Money, CNET Survey Finds
US bargain hunters are banking on Black Friday for big tech savings. CNET experts explain which holiday shopping tactics work best.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!