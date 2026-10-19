RENT CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A41A18 / ISIN: JP3981550001
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19.10.2026 11:10:41
More than half of UK first-time buyers paying more for mortgage than they did for rent
Hamptons says figure of 56% is highest in at least a decade, with mortgage rates rising since start of Iran war
A majority of first-time UK buyers now pay more towards their monthly mortgage bills than they used to pay in rent, the estate agent Hamptons has found.
Last month 56% of first-time buyers said their monthly mortgage bills exceeded their previous rent, the highest proportion in at least a decade, according to Hamptons. They paid £39 more on average.Continue reading...
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