Moreld AS Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Moreld AS Registered hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,99 NOK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,07 Milliarden NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,59 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

