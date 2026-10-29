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29.10.2026 06:31:29
Morepen Laboratories: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Morepen Laboratories hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,750 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 81,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,47 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,12 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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