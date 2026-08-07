Morepen Laboratories gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Morepen Laboratories hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,07 Prozent auf 5,70 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,25 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at