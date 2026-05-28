Morepen Laboratories hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Morepen Laboratories hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 INR gegenüber 0,350 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Morepen Laboratories im vergangenen Quartal 4,85 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Morepen Laboratories 4,66 Milliarden INR umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,73 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,20 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 18,06 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18,07 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at