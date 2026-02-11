Morepen Laboratories: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Morepen Laboratories präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,50 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Morepen Laboratories noch ein Gewinn pro Aktie von 0,490 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4,84 Milliarden INR gegenüber 4,53 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at