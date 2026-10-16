MORESCO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MORESCO ließ sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MORESCO die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 85,41 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MORESCO 29,29 JPY je Aktie eingenommen.

MORESCO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,32 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at