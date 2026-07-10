MORESCO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MORESCO hat am 09.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 79,66 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MORESCO ein EPS von 25,86 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 9,31 Milliarden JPY gegenüber 8,52 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at