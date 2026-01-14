MORESCO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MORESCO hat am 13.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

MORESCO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 72,90 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 26,55 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,71 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at