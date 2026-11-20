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20.11.2026 06:31:28
Morgan Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Morgan Group hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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