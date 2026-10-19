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19.10.2026 15:28:43

Morgan Stanley: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 14, 2026, Morgan Stanley (NYSE:MS) reported firmwide revenue of $20.3 billion and total client assets in its Wealth and Investment Management division of $10.5 trillion. Expanding advisory capabilities across corporate finance and wealth management positions the company to compound fee-based revenue over time.

Three key takeaways from management stand out for long-term investors.

The company acquired E*TRADE six years ago to connect self-directed accounts, corporate stock plans, and full-service financial advisors into one ecosystem. That multi-channel platform continues to gather client assets, which migrate over time into higher-margin fee-based advisory accounts.

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