Morgan Stanley-Analystin sieht bei Rheinmetall Luft nach oben - Rheinmetall-Aktie im Plus

• Rüstungswerte bereits seit geraumer Zeit im Aufschwung• Rheinmetall-Aktie gewinnt nach positivem Analystenkommentar• Moderate Kaufempfehlung für Rheinmetall

Rüstungsaktien im Blick

Rüstungsaktien wie Rheinmetall, aber auch RENK und HENSOLDT profitieren bereits seit geraumer Zeit von den hohen Rüstungsausgaben diverser Staaten. Beeinflusst durch die Konflikte in der Ukraine und Gaza sowie die Spannungen zwischen China und Taiwan erlebten die Papiere der Aktien bis April einen Aufschwung. In den Folgewochen verlor dieser Trend zeitweise jedoch an Schwung, da Investoren ihre Gewinne vorerst realisierten.

Rheinmetall-Aktie nach Analystenkommentar im Aufschwung

Eine Empfehlung durch die Investmentbank Morgan Stanley und die Aussicht auf einen Milliardenauftrag aus Italien haben der Erholung der Aktien von Rheinmetall am Mittwoch Schwung gegeben. Die Papiere des Rüstungskonzerns kehrten mit 4 Prozent Plus via XETRA über die Marke von 500 Euro zurück und testeten gleichzeitig ihre 21-Tage-Durchschnittslinie.

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktien von Rheinmetall bei einem Kursziel von 636 Euro mit "Overweight" in die Bewertung aufgenommen. Die jüngste Kursschwäche eröffne eine gute Kaufgelegenheit, so Morgan Stanley-Analystin Marie-Ange Riggio laut Dow Jones Newswires. Riggio, die dem Titel ein Kurspotenzial von rund 32 Prozent zutraut, erklärt weiter, dass die Geschäftsentwicklung des Rüstungskonzerns dank der hohen Verteidigungsausgaben vieler Staaten gut vorhersehbar sei. Zudem seien die Geschäfte von Rheinmetall mittlerweile weniger schwankungsanfällig und auch die Sparte Electronic Solutions sei ein wichtiger Treiber für langfristiges Wachstum.

Hinzu kam die Aussicht auf einen weiteren Milliardenauftrag für den DAX-Konzern. Laut dem "Handelsblatt" stehen die Düsseldorfer vor dem größten Auftrag ihrer Firmengeschichte. Der italienische Staat wolle den von Rheinmetall entwickelten Kampfpanzer Panther sowie den Schützenpanzer Lynx bestellen, schreibt die Zeitung unter Berufung auf Branchenkreisen. Die Rheinländer kooperierten dabei mit dem lokalen Hersteller Leonardo. Der Auftrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren soll demnach ein Volumen von rund 20 Milliarden Euro haben - inklusive Wartung. Den Planungen zufolge wolle Italien mindestens 350 Schützenpanzer Lynx und mehr als 200 Kampfpanzer Panther anschaffen.

Experten positiv gestimmt

Doch nicht nur Riggio sieht Potenzial in dem Rüstungskonzern. Auch weitere Analysten zeigen sich optimistisch. Wie aus auf TipRanks gesammelten Daten hervorgeht, erhielt das Papier von Rheinmetall in den vergangenen drei Monaten 11 Analysten-Ratings, aus denen sich eine moderate Kaufempfehlung ergibt (8x buy, 3x hold). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 577,45 Euro und entspricht damit einem potenziellen Anstieg von rund 20 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 481,80 Euro (Stand: 02. Juli 2024).

Redaktion finanzen.at mit Material von Dow Jones Newswires / dpa-AFX Broker

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.