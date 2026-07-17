Morgan Stanley: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Morgan Stanley veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 3,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Morgan Stanley 2,13 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Morgan Stanley in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34,47 Milliarden USD im Vergleich zu 29,41 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at