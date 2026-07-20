CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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20.07.2026 06:00:10
Morgan Stanley cashes in on AI boom with debt deals
Big Tech-backed financing has cut borrowing costs but deepened industry’s AI exposureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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