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16.10.2026 06:31:29
Morgan Stanley Cert Deposito Arg Repr 0024390 Sh legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Morgan Stanley Cert Deposito Arg Repr 0024390 Sh präsentierte in der am 14.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 110,84 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Morgan Stanley Cert Deposito Arg Repr 0024390 Sh 90,73 ARS je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 49 908,36 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 20,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41 464,50 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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