GEA Aktie

GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Nach Rekordhoch 13.08.2025 13:46:39

Morgan Stanley dämpft Erwartungen - GEA-Aktie reagiert negativ

Morgan Stanley dämpft Erwartungen - GEA-Aktie reagiert negativ

Nach einem Rekordhoch der GEA-Aktien am Vortag haben Anleger am Mittwoch Kursgewinne mitgenommen.

Auslöser war eine Abstufung der Aktien durch die Bank Morgan Stanley. Allerdings hält sich der Abschlag vie XETRA mit zeitweise 1,81 Prozent auf 65,25 Euro in Grenzen. Vom Jahrestief bei gut 47 Euro Anfang April waren die Anteilsscheine zuletzt um mehr als 40 Prozent gestiegen.

Max Yates von Morgan Stanley stufte die Papiere des Anlagenherstellers von "Overweight" auf "Equalweight" ab. Dass es das Unternehmen in einem schwierigen Umfeld aus eigener Kraft schaffen kann, sei am Markt mittlerweile durchgedrungen, argumentierte Yates. Nachdem GEA die Zielvorgaben für die Profitabilität zuletzt zweimal erhöht habe, seien die Konsensschätzungen stark gestiegen.

/bek/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

GEA-Aktie gefragt: GEA plant für 2026 mit stärkerer Umsatzentwicklung
GEA-Aktie in Grün: GEA realisiert in Algerien Anlage zur Milchpulverproduktion
GEA-Aktie steigt: GEA übertrifft Markterwartungen im ersten Quartal

Bildquelle: GEA Group

Nachrichten zu GEAmehr Nachrichten

Analysen zu GEAmehr Analysen

12.08.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.08.25 GEA Buy UBS AG
07.08.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.08.25 GEA Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GEA 65,25 -2,47% GEA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX stärker -- Asiens Börsen gehen freundlich aus dem Handel - Nikkei erstmals über 43.000er-Marke
Der heimische Aktienmarkt tritt am Mittwoch auf der Stelle, während der deutsche Leitindex zulegt. Die asiatischen Börsen wiesen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen