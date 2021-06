Morgan Stanley-Mitarbeiter dürfen wohl nur noch vollständig geimpft ins Büro

Wie sowohl die Financial Times als auch Bloomberg News unter Berufung auf ein internes Schreiben berichten, tritt die neue Regelung am 12. Juli in Kraft. Auch Kunden und Besucher müssen demnach vollständig geimpft sein, bevor sie das Gebäude betreten dürfen. Damit verfolgt Morgan Stanley eine besonders strenge Linie. Mitarbeiter von Goldman Sachs und JPMorgan beispielsweise dürfen nächsten Monat auch ohne COVID-19-Impfschutz mehrheitlich an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.

NEW YORK (Dow Jones)