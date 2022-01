Morgan Stanley nimmt Daimler Truck-Aktie mit 'Overweight' auf - Aktie dennoch leichter

Die Unabhängigkeit von Daimler Truck , der Nutzfahrzeugsparte von Daimler biete die Chance, die Renditen zu verbessern, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Value-Weichen seien gestellt, nun müsse man nur noch liefern.

An der XETRA fällt die Aktie von Daimler Truck aktuell um 2 Prozent auf 31,59 Euro.

