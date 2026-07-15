Morgan Stanley Aktie
WKN: 885836 / ISIN: US6174464486
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15.07.2026 13:39:25
Morgan Stanley Profit Rises In Q2
(RTTNews) - Morgan Stanley (MS) announced earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $5.436 billion, or $3.46 per share. This compares with $3.392 billion, or $2.13 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 27.1% to $21.348 billion from $16.792 billion last year.
Morgan Stanley earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.436 Bln. vs. $3.392 Bln. last year. -EPS: $3.46 vs. $2.13 last year. -Revenue: $21.348 Bln vs. $16.792 Bln last year.
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